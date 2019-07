Esce di strada, vola per 15 metri nella vigna: donna con un trauma cranico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - È volata per 15 metri piombando con la sua Rover in una vigna. Paura per una donna di 38 anni chei, nel primo pomeriggio, stava percorrendo la strada provinciale che da Marotta conduce a San Costanzo.Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, ma la donna ha perso il controllo della sua auto e non è più riuscita a tenerla in carreggiata. Dopo la sbandata il precipizio e l’atterraggio tra i filari d’uva provocando un tonfo terribile che ha subito innescato l’allarme. I soccorsi sono scattati rapidamente con l’arrivo di un’ambulanza del 118 di Marotta. Il medico a bordo del mezzo di soccorso ha raggiunto la donna nel campo stabilizzandone le condizioni: evidenziava un trauma cranico e numerose ferite e contusioni in tutto il corpo. Per questa è stata successivamente allertata l’eliambulanza , la donna è stata trasportata all’ospedale Torrette di Ancona.