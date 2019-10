Ennesimo blackout internet: esplode la protesta nel maxi gruppo Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA A Marotta nella giornata di lunedì si è registrato l’ennesimo black out di internet e nel giro di breve, è stato creato un gruppo Facebook con un nome che è una richiesta ben precisa: “Vogliamo la fibra ottica a Marotta e Mondolfo”.Ad amministrarlo Matteo Morbidelli: «Quello di lunedì è stato l’ennesimo blackout di internet nel territorio di Marotta. Ho creato il gruppo Facebook e in soli 2 giorni abbiamo superato i 500 iscritti e puntiamo ad arrivare a molti di più visti i ritmi di crescita. Questo fa capire quanto sia sentito il problema. Senza internet nel pomeriggio di lunedì si sono paralizzati uffici, negozi per i pagamenti con Pos e anche alcuni bancomat, nonché moltissimi utenti privati, si è paralizzata un’intera cittadina. Nel comune di Mondolfo purtroppo l’infrastruttura di telefonia è obsoleta e degradata e questo fa si che questi guasti siano molto più frequenti. Per questo, rinnovare l’intera infrastruttura è diventata oramai un’esigenza. Nel 2019 le autostrade digitali sono importanti tanto quanto quelle fisiche, non si può parlare di crescita senza la banda ultralarga, non si possono attrarre nuovi investimenti perché ogni azienda, prima di investire in un territorio, prima ancora di strade asfaltate, verifica che arrivi la fibra ottica presso il domicilio scelto».