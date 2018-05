Dopo i lettini in spiaggia rubate anche le sedie: nel mirino i locali estivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA – «Grrrrrrr…rubate nella notte le sedie, inizia bene la stagione». Per i titolari della rosticceria Ivana di via Damiano Chiesa ieri mattina non è stata un’apertura come tutte le altre. In tanti anni di attività per una rosticceria tra le più note della città, la prima volta – espressa anche via social - di veder scomparire le sedie che erano state nascoste in un’area protetta, sotto il porticato. Una precauzione che non è bastata perché i ladri evidentemente avevano da giorni studiato anzitempo il colpo servendosi di mezzi pesanti per la fuga. Una stagione estiva che parte all’insegna dei furti: solo due giorni fa ignoti avevano rubato 40 lettini in uno stabilimento balneare.