Colpito da malore sulle scale: è in coma lotta tra la vita e la morte

MAROTTA – E’ in coma il pensionato di 77 anni di Piobbicosul lungomare Faà di Bruno. L’anziano ha perso i sensi e trasportato all’ospedale di Torrette lotta tra la vita e la morte. Il quadro generale del paziente risulta gravissimo e i medici hanno effettuato tac e risonanza magnetica.Un malore all’origine della caduta. Il pensionato di Piobbico era in vacanza con la moglie Floriana a Marotta al secondo piano in un condominio nella zona della colonia Santa Cecilia a pochi passi dal mare. Si è accasciato al suolo su un pianerottolo perdendo improvvisamente i sensi lunedì mattina. I medici del 118 e gli stessi condomini - che hanno dato l’allarme - hanno provato a rianimare Jacobelli ma non c’è stato nulla da fare. Si è riattivato il battito cardiaco ma l'uomo non ha più ripreso conoscenza.