Un capriolo saltella tra le auto in corsa: momenti di paura sull'autostrada A14

MAROTTA - Paura tra gli automobilisti l’altra notte alle 22 circa per un capriolo sull’autostrada A14 tra Marotta e Senigallia. A incrociare pericolosamente l’animale selvatico, la volontaria dell’associazione “Biagio’s Group Amici in fuga” che ha subito avvisato la polizia stradale e dato l’allarme per prevenire possibili incidenti.

La ragazza ha schivato il capriolo - visto correre in direzione sud - in direzione Bologna. Nessuna grave conseguenza né per la conducente né per il capriolo di cui si sono perse poi le tracce.

