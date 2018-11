Caporalato nei cantieri â€‹dell'autostrada A14: confermate le due condanne

di Luigi Benelli

MAROTTA- Caporalato per i cantieri dell’A14 a Pesaro, la Cassazione conferma le condanne ai due imputati. Dopo quasi 6 anni dal primo esposto in procura presentato dalla Cgil di Pesaro Urbino, la Corte di Cassazione ha infatti confermato la condanna definitiva dei due imputati alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di estorsione e tentata estorsione ai danni di diversi lavoratori edili impiegati nel cantiere della terza corsia dell’A14 e iscritti alla Fillea Cgil. Il cantiere era nella zona tra Fano e Marotta.