MAROTTA - Soccorse per la loro auto in panne, aggrediscono gli automobilisti e i carabinieri. È successo nella penultima notte del 2022, prima di Capodanno. Alcuni residenti in transito tra Mondolfo e Marotta intorno alle 24,30 hanno visto all’altezza di Sterpettine, in una zona fuori città, un’automobile ferma al centro della strada. Pensando che fosse successo qualcosa di grave, un uomo si è fermato per capire se le persone avessero bisogno d’aiuto.

Rifiutato il soccorso



Stando ai racconti di chi ha assistito alla scena, a bordo dell’auto in panne si trovavano due giovani donne in stato psicofisico evidentemente alterato. All’offerta di aiuto, avrebbero reagito male. L’auto si era fermata o per un guasto o per mancanza di benzina. A un certo punto visto che i tentativi di soccorso e di aiuto alle due ragazze non erano stati accettati con educazione, sul posto sono stati i chiamati i carabinieri per compiere ulteriori accertamenti e verificare le condizioni delle due ragazze. È intervenuto anche il 118. Le due automobiliste hanno continuato a dare in escandescenze e nemmeno di fronte ai militari si sono placate. In particolare, una ha aggredito i carabinieri.

I militari l’hanno arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Condotta in caserma, la giovane avrebbe aggravato la propria posizione con altre intemperanze violente. Sabato scorso, la donna è stata condotta dai carabinieri davanti al giudice del Tribunale di Pesaro per la convalida dell’arresto.



Per quanto riguarda il Capodanno, nella notte si è registrata l’esplosione di numerosi petardi e fuochi d’artificio nelle vicinanze di bar e luoghi pubblici in centro e alla periferia di Mondolfo. C’era apprensione soprattutto tra le associazioni animaliste che da tempo sollecitano misure di prevenzione per scongiurare il ferimento delle persone così come l’allarme e i rischi per gli animali domestici.



Sporcizia dopo la festa



A Marotta sul lungomare i residenti hanno espresso attraverso i social rabbia e indignazione perché sulle panchine e sul marciapiede sono stati lasciati in bella vista i resti dei fuochi artificiali e pirotecnici lanciati durante i festeggiamenti. I volontari dell’associazione di protezione civile “Faà di Bruno” di Mondolfo e Marotta infine sono stati in servizio nella notte di San Silvestro a Senigallia in centro storico, di supporto alle associazioni locali e alle forze dell’ordine nel garantire un regolare svolgimento e afflusso alle pubbliche manifestazioni che si sono svolte nel comune ancora pesantemente segnato dall’alluvione di settembre.