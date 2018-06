Traffico in tilt e pericoli: auto ferme sui binari con il semaforo rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA – Sottopasso di via Togliatti chiuso (a metà) per lavori di potenziamento degli scarichi a mare e colonne di auto tra il lungomare e la Litoranea. Giorni difficili per i residenti e viabilità in tilt sul litorale. La foto degli automobilisti rimasti incolonnati sulle rotaie sopra il passaggio a livello che immette sulla statale Adriatica sono diventate virali, testimoniando il disagio e i rischi che gli stessi automobilisti hanno corso incautamente ponendosi di traverso sui binari e violando il codice della strada, passando con il semaforo rosso acceso. Le file delle vetture si sono allungate dalla rotatoria di piazza Roma fino a raggiungere il lungomare Colombo, percorribile unicamente a senso unico in direzione nord.