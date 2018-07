Il camper s'incendia: i turisti spengono le fiamme con gli estintori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Vigili del fuoco in azione ieri pomeriggio per un principio d’incendio in un camper, sul lungomare Sud Cristoforo Colombo. All’improvviso alle 15,30 le fiamme si sono sprigionate all’interno di un camper, ospite della struttura ricettiva “Il Picchio”.L’incendio è stato prontamente domato inizialmente grazie agli estintori in dotazione ai camperisti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marotta per un sopralluogo. Nessuna persona è rimasta ferita. Sulle prime si era creato spavento all’interno del camping e sul lungomare Colombo per il passaggio dei mezzi di soccorso. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno accertato l’origine accidentale del rogo per un cortocircuito al frigorifero.