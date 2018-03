La bora inghiotte la spiaggia â€‹e dissemina di detriti tutto il litorale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - La bora e il levante hanno inferto un duro colpo al litorale marottese, flagellato dalle mareggiate con vento teso e a tratti di burrasca sull’Adriatico. Detriti spiaggiati che si sono accumulati sull’arenile. E costi da pagare in più per i singoli operatori balneari così come per le società che operano nel comune di Mondolfo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti: Aset nel litorale nord e Onofaro nella parte centro e sud della città.Al di là dei costi di smaltimento, per i quali i concessionari si adopereranno autonomamente o affidandosi a ditte private, quello che preoccupa è l’avanzamento dell’erosione che nei punti più esposti ha interessato il litorale meridionale (zona Vele) e centrale. Qui il mare si è “divorato” quasi 5 metri di spiaggia, arrivando a sfiorare il muretto. Si dovrà dunque procedere con una poderosa opera di ripascimento per arrivare pronti alla stagione estiva. Sono stati compiuti dagli stessi bagnini e dai concessionari i primi sopralluoghi per verificare quando e come poter intervenire così da procedere quanto prima alle operazioni di ripristino. La “burrascata” di fine marzo è stato un evento atipico, perché solitamente si verifica nelle settimane prettamente invernali.