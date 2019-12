Giovane avvocato con la patente sospesa provoca due incidenti, scappa e rifiuta l'alcoltest

MAROTTA - Per essere un avvocato le ha stranamente infilate tutte, probabilmente non nel pieno delle sue facoltà. Se non altro perché l’altra sera si trovava al volante senza patente.Intorno alle 23 della sera di Natale, un giovane legale 38enne di Fano, transitava lungo via Litoranea quando ha tamponato la vettura che lo precedeva, una Fiat Punto, e provocato l’impatto è finito contro un muretto della stazione dei treni. Nell’impatto la Ford Mustang, di cui era al volante ha perso uno pneumatico.

Nonostante questo l’avvocato non solo non si è fermato a prestare soccorso alla persona nell’abitacolo della Punto, ma è anche ripartito in condizioni di assoluto pericolo visto che l’auto era ingovernabile. Tanto che poco dopo la Mustang ha provocato un secondo incidente. per fortuna ha fermato la sua folle corsa la guardia di un istituto di vigilanza privata che ha lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Urbino che proprio durante i controlli ha verificato che il 38enne aveva già la patente sospesa pochi mesi prima.

Gli stessi agenti della stradale hanno poi accompagnato l’avvocato al pronto soccorso del Santa Croce di Fano ma l’automobilista si è rifiutato di sottoporsi al test alcolemico e tossicologico.

