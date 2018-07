Se n'è andata coppia di clochard che "abitava" la panchina da 2 settimane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Sono ripartiti i due clochard che bivaccavano da due settimane sotto la pensilina degli autobus, nel piazzale della stazione di fianco alla statale. Il piazzale è stato sgomberato, discretamente e con l’assenso degli stessi senzatetto, un uomo e una donna di circa 50 anni, che hanno lasciato Marotta. Non era la prima volta in realtà che i due clochard avevano trovato sistemazione nei locali intorno alla stazione dei treni. Il caldo in aumento e il prolungarsi eccessivo delle condizioni di precarietà nello stesso luogo hanno indotto le autorità a intervenire. I senzatetto non hanno avuto altra scelta dunque che rimettersi per l’ennesima volta in viaggio alla ricerca di un’altra meta d fortuna in una vita fatta di patemi e sofferenze, privazioni e stenti che ha toccato il cuore di tanti marottesi. I carabinieri l’altra notte hanno effettuato un sopralluogo alla stazione parlando con i clochard.