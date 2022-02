Accoltella la sorella. Lei fugge in strada e chiede aiuto. Lui ingoia barbiturici: è gravissimo

MAROTTA - Un uomo di 82 anni ha accoltellato la sorella di 79, insieme alla quale abita in un appartamento fuori del centro abitato di Marotta. È successo ieri: dopo essere stata raggiunta alla schiena dall'arma da taglio la donna è riuscita a fuggire in strada e a chiedere aiuto. Il fratello invece ha tentato di uccidersi ingerendo barbiturici. Ora lei si sta riprendendo, mentre l'82enne è gravissimo all'ospedale Santa Croce di Fano. Le indagini per tentato omicidio sono affidate ai carabinieri di Marotta, che stanno ricostruendo ciò che è avvenuto in casa, dove i due vivono con pochi contatti con l'esterno, prima della coltellata. Sembra che l'uomo abbia detto ai soccorritori di averlo fatto perché la sorella era «malata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA