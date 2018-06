Si abbuffa di pesce e non paga: «Attenzione a quel signore distinto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA – Scappa dalla trattoria senza pagare il conto di 89 euro. E’ successo l'altro giorno al ristorante "El Gatt" sul lungomare Colombo. L’ira dei ristoratori è scoppiata sui social con la fotografia scattata e diventata virale in poche ore del conto non pagato dopo abbondante mangiata con l'aggiunta di due bottiglie di vino. La titolare Emanuela Morbidelli è ancora su tutte le furie. Durante le fasi di ordinazione sembrava procedere tutto regolarmente. L'aspetto dell’ospite non destava sospetti: un uomo molto elegante e che faceva mostra di conoscere bene i vini pregiati. «E’ scappato via su una Fiat Punto bianca, tra l’altro pure parcheggiata in divieto di sosta. Non abbiamo fatto in tempo a prendere il numero di targa. Abbiamo avvisato le forze dell’ordine, purtroppo senza la targa sappiamo che è difficile poi poterlo individuare».