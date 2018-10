L'abbraccia e le ruba l'orologio, lei si divincola e salva la catenina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA - Si avvicina e abbraccia una ragazza per rubare orologio e catenina. Il colpo è andato a segno a metà. Vittima una giovane donna marottese che si trovava in via Martini nei pressi della parrocchia di San Giovanni.Senza dare sospetti ma anzi avvicinandosi in modo particolarmente amichevole, la sconosciuta ha abbracciato la giovane ragazza che dopo qualche secondo di sorpresa ha realizzato quale fosse il vero obiettivo delle effusioni.Un abbraccio che è costato alla giovane l’orologio d’oro che aveva al polso, che le è stato strappato. Fortunatamente, la vittima ha evitato che venisse derubata anche della collanina che aveva addosso divincolandosi e respingendo via la ladra. La ragazza ha dato l’allarme ai residenti e anche sui social nel corso del pomeriggio. Un aiuto potrebbe arrivare dalla telecamere private per identificare la malvivente.