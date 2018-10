Due diciassettenni presi con la marijuana Arresto in casa e denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATINO CONCA - Due diciassettenni accusati di detenzione ai fini di spaccio di marijuana sono finiti nella rete dei carabinieri. A seguito di indagini mirate, pedinamenti e appostamenti, condotti dalla stazione dell’Arma di Mercatino Conca, nei giorni scorsi è stata eseguita la misura precautelare dell’accompagnamento, un vero e proprio arresto ai domiciliari, nei confronti di un ragazzo mentre in stato di libertà è stato denunciato il compare, entrambi studenti in scuole superiori del territorio e residenti nella valle del Foglia.Nel corso delle perquisizioni eseguite nelle abitazioni dei due, sono stati sequestrati oltre 300 grammi di marijuana, pronti per essere smerciati sul mercato locale e nelle zone limitrofe della vicina Romagna, oltre a denaro contante che i carabinieri ritengono il provento dell’illecita attività, insieme a un bilancino di precisione. Un rapporto è stato inviato alla Procura per i minori di Ancona.Lo stupefacente era contenuto all’interno di barattoli occultati nelle camerette dei due giovani. I militari ritengono che i due, con ogni probabilità, da semplici assuntori, un poco alla volta, con il passare del tempo e convinti dai facili guadagni, si siano trasformati in spacciatori, creando una fitta rete di acquirenti tra i loro coetanei.