Vallefoglia, si è vaccinato il sindaco Ucchielli: per lui una dose di Pfizer nei locali ex Ristò: «Ma serve un hub a Talacchio»

VALLEFOGLIA - Anche il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli ha ricevuto ieri la sua prima dose di vaccino. Il primo cittadino ieri mattina si è recato all’Ex Ristò all’interno del Rossini Center di Pesaro per farsi vaccinare a seguito del suo turno di prenotazione. Ad Ucchielli è capitato il Pfizer come vaccino somministrato.

«E’ andato tutto bene e a parte un leggero indolenzimento della spalla nessun problema» è stato il suo commento. Anche a livello di attesa e svolgimento dell’operazione tutto si è svolto regolarmente e senza problemi. «Il personale è stato puntualissimo in termini di orario, nessun problema a livello organizzativo».



Subito dopo l’iniezione alcuni minuti di attesa precauzionale per eventuali effetti negativi che non ci sono stati. «Avanti tutta con i vaccini, è la vera arma che abbiamo contro il virus – sottolinea Ucchielli – tamponi e vaccini di massa sono necessari e ora che li abbiamo dobbiamo accelerare soprattutto con i secondi».

Prima e dopo il suo turno vaccinale il sindaco ha incontrato anche diversi concittadini che come lui arrivavano da Vallefoglia per lo stesso motivo «Ho avuto modo di incontrare e salutare molti dei nostri e ciò mi fa ribadire della necessità di avere anche da noi un hub vaccinale per Vallefoglia e i comuni di Pian Del Bruscolo. L’ho già ripetuto in tutti i modi e ho anche messo a disposizione lo spazio mensa di Talacchio. Staremo a vedere, intanto l’importante è continuare a vaccinarsi». Ucchielli tornerà all’Ex Ristò verso la metà di maggio dal momento che i tempi del richiamo per il Pfizer è di circa tre settimane.

