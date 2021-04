Trova portafogli con 800 euro e li restituisce: il sindaco premia il cittadino «esempio di rettitudine»

VALLEFOGLIA - Il suo gesto meritava un riconoscimento e così è stato. Il sindaco Palmiro Ucchielli ha voluto incontrare la persona grazie alla quale è stato ritrovato un portafoglio con ben 800 euro. Nei giorni scorsi, infatti, un cittadino che si è recato a Colbordolo presso gli Uffici Comunali ha rinvenuto un portafoglio contenente circa 800 euro ma non ha esitato a tornare indietro per contattare i dipendenti comunali in modo da rintracciare il legittimo proprietario per restituire quanto ritrovato.

Si tratta di Marco Lapi residente nel Comune di Vallefoglia a cui il sindaco Ucchielli ieri mattina ha voluto incontrare per conoscerlo, ringraziarlo e omaggiandolo con un attestato di riconoscimento come esempio di onestà e di rettitudine. «La nostra città – ha espresso Ucchielli - si caratterizza non solo per essere una nuova città, giovane, dinamica e laboriosa, ma anche per la presenza di persone oneste. In una società frenetica e individualistica come quella attuale, dove i valori più sani sembrano essere scomparsi, Vallefoglia si contraddistingue ancora per essere una città onesta popolata da brava gente con sani principi e senso civico e per questo. A nome dell’Amministrazione Comunale, abbiamo voluto riconoscere il nostro cittadino come esempio che fa onore alla nostra giovane Città». Questa volta in effetti non si racconta di alcuna denuncia o critica via social per l’abbandono di rifiuti lungo le strade o peggio ancora un qualsiasi atto vandalico ma un gesto di onestà e correttezza.

