Ordigno da disinnescare chiese nell'area rossa a rischio le funzioni religiose

VALLEFOGLIA - Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per risolvere la questione dell'ordigno bellico ritrovato casualmente durante i lavori di allargamento dell'impianto di depurazione a Montecchio di Vallefoglia. Lo scavo effettuato, che ha riportato alla luce la bomba ma che per fortuna non l'ha innescata o danneggiata, ha comunque richiesto l'intervento del genio artificieri di Bologna per la messa in sicurezza dell'ordigno e di tutta l'area in attesa della sua rimozione.Tanti gli aspetti di cui tenere conto con tutto ciò che ricade in quel raggio di oltre 1.500 metri di diametro a partire dal punto esatto del ritrovamento della bomba inglese lunga circa 75 centimetri e contenente 31 chilogrammi di tritolo. Due i comuni coinvolti Vallefoglia e Montelabbate, sobborghi compresi. Restano fuori solo i centri collinari ma si parla comunque di oltre 13 mila persone da evacuare. Considerando la domenica come giorno possibile per le operazioni e come preferito anche dallo stesso Ucchielli, i problemi per le fabbriche sarebbero ridotti al minimo ma nel perimetro di influenza dell'ordigno rientrerebbero anche le chiese di San Giovanni Bosco ad Osteria Nuova e Santa Maria assunta a Montecchio.E per loro, a differenza di aziende ed esercizi commerciali, la domenica è giorno di notevole attività: le Sante Messe di Montecchio e Osteria rischiano di venire cancellate o spostate nell'orario o nel luogo della funzione. La data potrebbe essere fissata con la riunione prevista per mercoledì. Si possono ipotizzare diversi scenari. Anzitutto le ore ipotizzate per l'intervento e la rimozione dell'ordigno bellico vanno dalle 5 alle 7 ma, anche in caso di ulteriore allungamento non occuperebbero comunque l'intera giornata e pertanto sarebbe possibile un eventuale spostamento di orario nel pomeriggio per le celebrazioni (qualora l'intervento si dovesse svolgere al mattino) o almeno alcune di esse sia per Montecchio che per Osteria Nuova.