Con l'auto giù nel fosso il conducente si dà alla fuga Soccorsi quattro ragazzi

VALLEFOGLIA - Con l’auto nel fosso dopo una notte brava e di eccessi. Il brusco ritorno alla realtà per un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 25 anni di Pesaro e di fuori zona (alcuni italiani, altri albanesi): il 118 ne ha soccorsi quattro, ma il quinto, il conducente, si è dato alla fuga probabilmente per non dover essere sottoposto ai test che accertino l’assunzione di stupefacenti e alcol. Il fuori strada è successo nella tarda mattinata di ieri e la Polo, completamente distrutta, è finita nel fosso lungo la provinciale 57 che collega Sant’Angelo in Lizzola a Montegaudio, nel territorio di Vallefoglia. Il tronco di un albero ha impedito che il mezzo si ribaltasse ulteriormente. I soccorritori della Potes di Montecchio, arrivati sul posto, hanno anche richiesto l’intervento dell’eliambulanza da Ancona, poi rientrata vuota. Nessuno dei ragazzi a bordo versava in gravi condizioni ma tutti sono stati portati all’ospedale di Pesaro e una ragazza è stata trattenuta in osservazione per sospetto trauma cranico. Durante le operazioni di socorso, il giovane conducente della Polo ha rifiutato di sottoporsi ai controlli ed è fuggito via. Il resto dei ragazzi è stato trovato in condizioni psicofisiche alterate. Sul posto è intervenuta anche una squadra di vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e i rilievi del sinistro sono stati curati dalla polizia locale di Pian del Bruscolo.