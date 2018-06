Maxi schianto nella notte Tre auto coinvolte e sei feriti portati in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Tre auto coinvolte, sei feriti. Spettacolare incidente, ieri notte, intorno all'1.15, sulla strada che da Montecchio porta a Pian Mauro, nei pressi della scuola media di Pian Del Bruscolo. Le auto, per cause ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, si sono scontrate dando origine a un frontale e poi, di rimbalzo, a uno schianto laterale. I conducenti, rispettivamente di Sassocorvaro, Pesaro e Tavullia, e relativi altri tre presenti nei mezzi, sono stati trasportati con due ambulanze all'ospedale di Pesaro dove, da quanto appreso, non hanno riportato fortunatamente gravi conseguenze. Nonostante l'ora ne ha risentito la viabilità, bloccata per alcune ore.