Il perito di Nicky Hayden al lavoro anche sulla tragedia del giovane portiere di calcio

di Gianluca Murgia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Ha lavorato per far luce sull’incidente mortale del pilota statunitense Nicky Hayden, avvenuto sulla Riccione - Tavoleto esattamente un anno fa e ora, dallo scorso 4 maggio, su conferimento della procura di Pesaro, sta setacciando ogni centimetro quadrato di asfalto di via Belvedere per ricostruire la dinamica e le cause che hanno originato lo schianto fatale di Stefano Conti, 21 anni, portiere del Mondaino Calcio, originario di Vallefoglia ma residente con la famiglia a Montegridolfo. Il perito Orlando Omicini, ex agente della polizia Stradale ed esperto nella ricostruzione dei sinistri, a breve consegnerà una perizia che potrebbe contenere novità utili ai fini dell’indagine portata avanti dalla polizia municipale di Pian del Bruscolo.Omicini è un consulente tecnico specializzato nell’analisi, ricostruzione e simulazione degli incidenti stradali. È uno specialista con trentennale esperienza di polizia stradale culminata al Comando Ufficio Incidenti della Sezione Provinciale di Rimini. Le sue analisi si sarebbero concentrate anche sul pneumatico (ritrovato con un profondo squarcio) della C3 guidata da Stefano “Teto” Conti, esploso lungo via Belvedere nella notte tra il 7 e 8 aprile.In ricordo di Stefano Conti, dal 18 giugno al 31 luglio, si svolgerà il primo “Memorial Teto” di Calcio a 5. Si giocherà a Padiglione, comune di Tavullia, e con l’avvallo e l’impegno del sindaco Paolucci e della sua amministrazione lo slogan sarà “Teto Vive”. I tornei organizzati da Sauro Tarini saranno sei e coinvolgeranno 40 squadre e 228 giocatori. Una festa dello sport a cui anche Stefano Conti aveva preso parte, anni fa, vincendo il trofeo di miglior portiere. La dedica nella dedica saranno i premi in sua memoria per gli estremi difensori della competizione.