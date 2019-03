Grandine simile alla neve ricopre in pochi minuti strade e parchi dell'entroterra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Come se fosse neve. Sant’Angelo in Lizzola e zone limitrofe, intorno alle 14.30, sono state bersagliate da una fitta grandinata che ha ricoperto di bianco tetti, giardini e strade. Per fortuna i chicchi erano molto piccoli e ciò ha evitato di provocare danni. Infatti non risultano chiamate ai mezzi di soccorso. Ma il fenomeno, con il brusco abbassamento delle temperature, ha lasciato tutti a bocca aperta. Di mattina il caldo, come negli ultimi giorni, era pressoché primaverile. Nel pomeriggio la temperatura è crollata e, nelle colline, è scesa una grandinata stranissima, molto vicina per consistenza alla neve.