Nuova razzia all'ottica Dr vetrata presa a martellate per rubare 200 occhiali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Ci risiamo, nuovo maxi colpo nel negozio di Roberto De Luca, titolare dell’Ottica Dr di via Giacometti 10, nel centro commerciale Arcobaleno di Montecchio di Vallefoglia, ad appena dieci giorni di distanza dal primo furto. Erano le 3.14, nella notte tra giovedì e venerdì, quando le telecamere hanno ripreso due malviventi farsi strada con un martello spaccando la vetrata dell’ingresso che dà sulla strada e in un lampo, nonostante nebbiogeno e sistema d’allarme, portare via circa 200 paia di occhiali da sola dalle griglie e dagli scaffali, per un valore di circa 10 mila euro. Nel precedente colpo il danno quantificato era stato di 50mila euro.