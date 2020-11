Vallefoglia, furgone rubato a “La Cremeria” a poca distanza dal bancomat esploso. L'appello del titolare

VALLEFOGLIA - Un appello alla condivisione rivolto a chiunque quello del titolare della pasticceria, bar e gelateria “La Cremeria” per ritrovare il furgone rubatogli nella notte tra martedì e mercoledì dal garage della propria abitazione che si trova a ridosso del centro abitato di Montelabbate ma che ricade in una zona sotto il comune di Vallefoglia. Si tratta di un Fiat Fiorino Bianco targato FJ178KE senza ulteriori scritte o segni di riconoscimento. Ieri mattina quando Paolo Girolomoni è andato nel suo garage per cominciare il lavoro ha visto la portiera del garage aperta e dentro lo spazio vuoto lasciato dal furgone.

«Cercando di ricostruire l’accaduto, i malviventi devono aver scavalcato la recinzione di casa e forzato il garage. Una volta all’interno hanno dovuto solo girare la chiave del furgone lasciata all’interno poiché con il garage chiuso e all’interno della propria abitazione era lecito pensare fossero state prese abbastanza precauzioni. Utilizzando il telecomando elettrico per aprire il cancello poi sono usciti dall’abitazione dileguandosi». Il titolare ha fatto subito denuncia ai carabinieri. Per lui il danno delle restrizioni da Covid con l’obbligo della vendita solo da asporto si aggiunge la beffa di non avere più il mezzo con il quale effettuava tali consegne. C’è un particolare inoltre da considerare: l’abitazione dove vive Girolomoni e da dove è stato rubato il furgone si trova a poche centinaia di metri dall’istituto di credito dove nella stessa notte si è verificato l’assalto al bancomat, lecito verificare l’ipotesi che i due fatti siano collegati. Tornando all’appello chiunque avesse avvistato o avesse informazioni sul furgone può rivolgersi al profilo Facebook “La Cremeria Osteria Nuova e Montecchio” o telefonare in negozio al 0721.499286.

