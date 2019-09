Chiude il centro anziani sorpresa amara per gli utenti «Perso servizio importante»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Aveva aperto il 5 marzo 2018, chiuderà il prossimo 13 settembre. Dopo 18 mesi e spiccioli di attività il centro diurno “Tempo Vivo”, struttura a regime semi residenziale destinata ad accogliere anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, ha alzato bandiera bianca: la struttura di 330metri quadrati che si trova in via Pietro Nenni a Le Centovetrine di Morciola e attualmente ospita 14 anziani, cesserà il proprio fondamentale servizio dopo non aver ottenuto una convezione regionale che, nei piani, avrebbe garantito di fatto un abbattimento delle spese da parte del gestore, la Cooperativa Sociale Labirinto.Un fulmine a ciel sereno per le famiglie, in buona parte della zona di Vallefoglia, che in questo centro, aperto tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30, avevano trovato una qualificata equipe multidisciplinare per i propri cari genitori o nonni. «Noi l’abbiamo saputo, di punto in bianco, questo venerdì, quando sono andata a prendere mio padre di 88 anni - spiega la figlia di un utente di Montecchio -. Una operatrice ci ha comunicato la chiusura. Ci siamo rimasti male. Ci hanno spiegato della mancata convenzione. Per noi è un servizio fondamentale, grazie ai 6-7 operatori che ci lavorano a turno abbiamo riscontrato grandi miglioramenti in mio padre. Sappiamo che il sindaco Ucchielli sta cercando di risolvere il problema ma non sarà facile. Nei prossimi giorni, insieme alle altre famiglie, lo contatteremo»