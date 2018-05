La città reagisce ai furti e incontra in piazza i Carabinieri e la Municipale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Una città sotto assedio, con furti in serie che non accennano a diminuire, reagisce. Venerdì sera in molti hanno partecipato in piazza dei Quartieri all'incontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale di Vallefoglia, nella persona del sindaco Palmiro Ucchielli, sulla “Campagna di informazione per la sicurezza dei cittadini”. Presenti il comandante della Compagnia Carabinieri di Pesaro, Patrizia Gentili, il comandante della stazione Carabinieri di Montecchio, Angiolo Giabbani, il comandante della Polizia Municipale di Pesaro e presidio dei Castelli, Gianni Luca Marco Galdenzi.Il doppio schiaffo subito dall'Ottica Dr in 10 giorni (due furti da, complessivamente, più di 60mila euro di occhiali) ha lasciato il segno. Anche perché è nell'area del centro commerciale che si sono concentrate le visite dei ladri, in questi mesi, a cui si somma la rapina a mano armata subita dal portiere del vicino albergo Blu Arena. A rimpolpare lo stato di tensione e paura con cui convivono ormai diversi residenti ci sono anche i furti in abitazione che, nell'ultima settimana, hanno segnato una nuova escalation.Carabinieri e Municipale hanno illustrato le varie forme di raggiro e truffe utilizzate dai malviventi nei confronti delle fasce più deboli ed in particolar modo verso gli anziani, hanno sensibilizzato la cittadinanza verso la problematica dei furti in abitazione, illustrando tutti gli accorgimenti e le misure passive da adottare, al fine di rendere più difficile la commissione di tali reati e fornito un’adeguata informazione sulle sedi, indirizzi, numeri di telefono ed Uffici e Comandi dell’Arma dei Carabinieri a cui rivolgersi per avere chiarimenti, comunicare tentativi di reato, segnalare fatti di interesse ed ogni altra necessità concernente problematiche dei cittadini.