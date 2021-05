Urbino, vaccinazioni partite al bocciodromo: subito 520 dosi, obiettivo quota 900. Ecco a chi tocca nel weekend

URBINO - Il Bocciodromo comunale in via Neruda (zona Varea) ospita, da ieri il centro vaccinazione Covid 19 di Urbino. «L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Area Vasta 1 – ha spiegato il sindaco Maurizio Gambini - ha svolto i lavori di riqualificazione della struttura (c’erano problemi di pavimentazione e, dunque, di polvere) per creare un luogo più facilmente raggiungibile, più ampio e adeguato alle esigenze logistiche del punto di vaccinazione e di tutti gli utenti del territorio».





«Le persone che hanno già prenotato la vaccinazione a Urbino – conclude il sindaco - verranno avvisate con sms sulla nuova sede attiva. Giorno ed orario della prenotazione rimarranno gli stessi». Il precedente Pvp del Pala “Carneroli” è stato definitivamente chiuso dalla stessa data di ieri e, dunque, il Pvp di via Pablo Neruda 1 è l’unico attivo a Urbino. Sono state predisposte le aree di attesa, somministrazione e quindi osservazione post-somministrazione; lo stesso dicasi per la fase di check-in vaccinale in luoghi molto più accessibili per le persone e molto più comode nei vari passaggi di entrata e uscita della persona da immunizzare.



Ieri erano previste 520 presenze: per lo più soggetti con un età superiore ai 60 anni che facevano il secondo richiamo di AstraZeneca ed il secondo richiamo di Pfizer oltre a quelli con età inferiore ai 60 anni ai quali veniva iniettato Pfizer o Moderna. Durante il week end, oggi e domani, verranno vaccinate 400 persone a giornata. Sabato sarà somministrato il vaccino Pfizer a 290 individui e circa 110 dosi per i caregiver. Invece domenica 168 prime dosi over 60, più 69 richiami AstraZeneca, 160 saranno le dosi per i caregiver. Gli orari saranno sempre dalle 8 alle 19 con pausa dalle 13 alle 14. «Rimarchiamo e confermiamo quello che è stato detto a suo tempo – ha dichiarato Claudio Montalbini, responsabile Urp – il sito Bocciodromo di via Neruda è più accessibile al pubblico, più comodo, più potente». Cioè? «Da 400/500 vaccinati al giorno si potrebbe arrivare a 800/900 aumentando una 5^ postazione. C’è tutto lo spazio per farlo». E’ fondamentale per una questione organizzativa meticolosa scaricare i moduli dal sito Asur e recarsi all’appuntamento per la vaccinazione con i documenti già compilati.



I moduli sono scaricabili al seguente link: https://www.asur.marche.it/web/portal/modulistica1. «Sono molto soddisfatta dei lavori effettuati a tempo di record all’interno del Bocciodromo – si è ripetuta l’assessore alla Sanità e al Sociale, Elisabetta Foschi – C’è la possibilità di parcheggiare in prossimità e tutto è molto più ampio con postazioni vaccinali, come diceva Claudio Montalbini, che potrebbero essere accresciute. Preso visione dell’allestimento non possiamo che ritenerci molto soddisfatti».

