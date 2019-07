Si schianta in sella alla moto centauro vola per 35 metri Soccorso estremo nel dirupo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO La moto si è incastrata vicino a degli arbusti, lui invece è letteralmente precipitato, nell’unico pertugio vuoto della folta vegetazione, per 35 metri in un dirupo con una pendenza dell’80%. Ha riportato ferite gravissime il centauro di Montecchio che ieri poco prima delle 12 è finito fuori strada, in località Tufo, in sella alla propria moto. L’hanno recuperato, con prontezza e grande professionalità, gli uomini dei vigili del fuoco di Urbino intervenuti sul posto con sei unità e tre mezzi. L’allarme è stato dato da alcuni amici che lo seguivano sempre in moto. L’uomo, inizialmente vigile, aveva gli arti inferiori devastati dall’impatto con rocce e alberi. Complicatissimo il recupero durato quasi due ore: per abbattere la pendenza estrema del tratto l’uomo è stato imbragato su una toboga e issato a braccia dall’alto mentre due dei sei vigili lo seguivano tenendolo fermo. Secondo una prima ricostruzione avrebbe perso la guida della moto da solo. Viste le condizioni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Torrette. Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri di Piandimeleto.