Urbino, Tajani summit con i forzisti. Telefonata alla Lamorgese: «Urbino è un capoluogo»

URBINO - Il presidente di Forza Italia Antonio Tajani, capogruppo all’Europarlamento, e i politici locali del suo schieramento. Presenti il sindaco Gambini e l’assessore Foschi, l’assessore regionale Aguzzi, la presidente di Erdis Magrini e la presidente di Ami Ottaviani oltre al sindaco di Montegrimano Terme Rossi e la consigliera provinciale Mencoboni.

Molti i temi affrontati a partire dal fare chiarezza sul riconoscimento di Urbino come capoluogo di provincia al pari di Pesaro. Tajani non solo ha garantito il suo appoggio ma ha anche telefonato in diretta al ministro degli interni Luciana Lamorgese che ha ascoltato la problematica e assicurato di seguirla. Altro tema: dare compimento al distretto biologico regionale sostenendo a livello ministeriale. Su questo si era già impegnato il sottosegretario all’agricoltura Senatore Francesco Battistoni che interverrà ad un prossimo convegno specifico a Urbino. Ulteriore argomento: le infrastrutture e il completamento della Fano - Grosseto con i fondi europei.

