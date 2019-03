In trasferta all'Hotel House per spacciare dosi di eroina Denuncia per il pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Come andarsi a cacciare nei guai a Porto Recanati. E' accaduto a due urbinati. Lui l’hanno fermato con due grammi di eroina nascosti mentre era in compagnia di una donna. E’ successo martedì sera intorno alle 22 a Porto Recanati, quando i carabinieri della zona, durante alcuni controlli di routine, hanno sorpreso la coppia ducale nei pressi dell’Hotel House. Una coppia per caso viso che tra i due si stava preparando un illecito scambio. Infatti durante la perquisizione i militari hanno trovato l’eroina addosso all’uomo, già divisa in due dosi, che stava per vendere alla sua acquirente. Lo spacciatore è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente, mentre la donna verrà segnalata alla prefettura.