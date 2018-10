Cocaina da 100 euro al grammo Pusher incastrato, tremano in molti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Stroncato un giro coca purissima, organizzazione piramidale e insospettabili coinvolti. Il commissariato di Urbino ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip Egidio de Leone del Tribunale di Urbino per condotta criminosa, nei confronti di un giovane urbinate, M. G. 25 anni, pregiudicato, nullafacente molto conosciuto nel centro ducale, già noto alle cronache locali e domiciliato all’ombra dei torricini ma rintracciato in un altro domicilio della città, frequentatore di bar e piazze ad ampio raggio. L’accusa è di di spaccio esclusivo di cocaina «di qualità».Almeno così si presume visto che la faceva vendere a 100 euro al grammo dai suoi diversi “cavalli”. Le indagini, condotte da agenti della Polizia, lunghe 12 mesi, con a suo tempo già 4 arresti e 2 denunce in stato di libertà, hanno consentito di far emergere le prove di un rilevante mercato dello spaccio da parte dell’indagato con una struttura piramidale di cui lui era il vertice. Coinvolti insospettabili sia tra i "cavalli" addetti alle consegne che tra i clienti.