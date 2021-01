Beccato durante un controllo con cocaina e hashish nascosta in auto ma l’arresto dura poco

URBINO - I militari della compagnia di Urbino hanno arresto a Schieti, nella serata di giovedì, verso le 21.30, un marocchino, 27enne incensurato e disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: due involucri, uno di hashish, 36 grammi, nella tasca della felpa, e un altro di cocaina (18 grammi), nascosto nel cruscotto dell’auto. I carabinieri avevano fermato l’auto per la solita attività di controllo stradale. Posto nell’ immediatezza, dal sostituto procuratore Simonetta Catani, agli arresti domiciliari, ieri è stato effettuato il processo per direttissima che ha riposto il giovane in libertà in quanto senza precedenti penali.

