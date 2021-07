Urbino, tamponamento a catena: coinvolte 7 auto, 10 i feriti. Altro schianto alla stessa ora: grave un uomo

URBINO Due gravi incidenti accaduti nella stessa ora: l’uno alle 18.45 circa quando un uomo alla guida della sua autovettura, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, in una via secondaria parallela alla provinciale, a Sant’Angelo in Vado si schianta contro un muro.

Sembrerebbe incastrato nell’abitacolo e senza reattività tanto che i soccorritori allertano i Vigili del Fuoco di Macerata Feltria che non arriveranno mai sul luogo perchè la sala operativa ordina loro di rientrare in caserma in quanto gli operatori del 118 sono riusciti, nel frattempo, con tutta la meticolosità del caso, ad estrarlo e portalo all’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Urbino. Era stata chiamata, vista la complessità di tutta operazione, anche l’eliambulanza da Ancona che, come con i Vigili del Fuoco, è stata di nuovo dirottata a Torrette perchè i sanitari, dopo aver stabilizzato il ferito, hanno ritenuto sufficiente l’ospedalizzazione nel nosocomio ducale. Davvero allarmante, alle 19 lo scontro frontale all’uscita della Galleria della Bretella di Urbino, anche in questo caso per cause ancora in via di riscontro, avvenuto tra due auto (l’una saliva verso Urbino mentre l’altra scendeva verso Bivio Borzaga) che ha, di seguito, provocato un tamponamento a catena coinvolgendo complessivamente 7 veicoli con 10 persone ferite e portate, tutte quante, con ben 3 ambulanze, per le prime cure al pronto soccorso all’ospedale di Urbino. Non ci sono feriti gravi ma tutti sono stati ospedalizzati perchè siano eseguiti gli accertamenti del caso. Il groviglio di auto ha creato pressochè un muro invalicabile. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Urbino che hanno chiuso l’accesso alla Galleria. Il traffico per circa 3 ore è stato dirottato nella vecchia strada delle Conce e ciò ha permesso anche alla polizia municipale di fare i rilievi del caso che si preannunciano alquanto problematici visti i numerosi segni lasciati sul manto stradale.

