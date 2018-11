Morto Roberto Pieracini art director dell'Olivetti e dirigente dell'Isia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - La notte del 3 novembre si è spento all’ospedale di Pesaro, dopo una breve e repentina malattia, Roberto Pieracini. Nato a Pesaro nel 1942 è stato protagonista della grafica italiana. Con una brillante carriera maturata fra Milano e Ivrea come art director della “Comunicazione Olivetti”, nel 2007 era rientrato a Pesaro per dirigere l’Isia di Urbino fianco a fianco, al presidente, l’ex senatore Giorgio Londei.«Sono stati – ha sottolineato Londei – 5 anni di grande collaborazione. L’Isia, in quel nostro periodo, ha aperto nuovi corsi tra cui fotografia che ha arricchito non solo la nostra città ducale bensì tutta Italia. Ricordo, con il coinvolgimento mio, di Roberto e degli studenti la grande operazione sulla rivisitazione grafica della Costituzione italiana. Era Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al quale abbiamo inviato uno degli 8 esemplari di interpretazione della Costituzione. Oggi hanno un valore preziosissimo. In men che non si dica, Giorgio Napolitano, di sua mano, scrisse a me e a Roberto una lettera di ringraziamento di ampio valore che è negli archivi dell’Isia e a futura memoria. Roberto Pieracini aveva una capacità infinita con gli studenti ai quali sapeva prestare attenzione e dava loro risposte ragguardevoli e di spessore professionale unico. Ricordo le sue lezioni, mi piaceva assistere. Alla fine di ogni insegnamento leggevi negli occhi di tutti riconoscenza e affetto perchè Roberto era un Maestro gigantesco».«Sempre professionalmente attivo negli anni urbinati. E’ stato promotore di importanti iniziative culturali sia nella nostra città che nel nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Maurizio Gambini - Il prof. Roberto Pieracini è stato un uomo di straordinaria umanità, profondamente ed intimamente legato ad Urbino». Oggi l'addio in forma privata.