Sponsor e fatture gonfiate Slitta ancora l'udienza che coinvolge il sindaco

URBINO - Ancora un rinvio per l’udienza preliminare per discutere se processare o meno il sindaco di Urbino Maurizio Gambini per l’inchiesta “Palloni gonfiati bis”. Ieri mattina giusto il tempo di un confronto tra il pm e l’avvocato difensore Gian Luca Marcucci e il gup ha deciso di rinviare l’udienza al 13 novembre. Il sindaco è indagato quale rappresentante legale dell’azienda agricola “Terra Bio”, di cui è il fondatore, insieme ad altri 17. Il pm Irene Lilliu contesta a Gambini la “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti nel periodo che va dal 2012 al 2014” per aver gonfiato delle false sponsorizzazioni a favore del club di calcio Asd Urbino Pieve. In caso di condanna la pena prevista va da 1 anno e sei mesi a 6 anni. A suo tempo Gambini dichiarò: «Da sempre abbiamo sostenuto le società sportive come la Urbino Pieve perché è la squadra della città e come tutte le ditte sponsor siamo finiti sul registro degli indagati. Noi abbiamo fatto come tutti gli anni. Abbiamo dato il sostegno alla società. Dimostreremo nelle sedi opportune che il fatto non sussiste».