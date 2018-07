Muore nel campo a 48 anni La madre fa la tragica scoperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - E’ stato trovato morto all’interno del suo terreno agricolo, coltivato a tartufaia, Renato Mengacci di soli 48 anni. L’allarme è scattato ieri pomeriggio intorno alle 16 ad Urbino in via della Stazione. Qui è intervenuta la squadra di vigili del fuoco di Urbino chiamata dal personale del 118. All’arrivo dei soccorsi però non c’è stato nulla da fare. L’uomo era già senza vita. Sul posto anche la polizia locale e i Carabinieri di Urbino che hanno condotto un’indagine per escludere eventuali reati. E’ quasi certo comunque che la causa della morte sia stato un infarto improvviso. Risulta infatti che l’uomo soffrisse proprio di problemi cardiopatici. A trovarlo riverso a terra in un fossato è stata la madre.