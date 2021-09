Urbino, auto contro furgone, ferita coppia di turisti: la strada chiusa per diverse ore

URBINO Un semifrontale tra un’auto e un furgone ha causato tre feriti e la strada provinciale 423, quella che collega Gallo di Petriano a Urbino, chiusa in entrambi i sensi di marcia per più di due ore. Lo schianto, violentissimo, causato da una invasione di carreggiata di uno dei due mezzi al Km 24, fra Trasanni e Gallo, subito dopo un rettilineo che immette su due curve consecutive, si è verificato alle 13.45 causando non pochi disagi al traffico. Coinvolto un furgone Renault Traffic condotto da un fanese 70enne e una Y10 con una anziana coppia di Milano in vacanza (alla guida il marito di 76 anni, l’auto era piena di valigie) che probabilmente andava verso Pesaro per prendere l’autostrada. I tre sono stati tutti portati all’ospedale di Urbino per accertamenti. Sotto choc il fanese, con un principio di schiacciamento toracico la coppia milanese. Intervenuta anche l’eliambulanza per la signora: è subito ripartita senza la paziente a bordo. Sul posto la squadra di Anas, i carabinieri, la polizia locale per gli accertamenti, e i vigili del fuoco intervenuti per aprire le portiere dei due mezzi. Non è la prima volta che su quel tratto si verificano incidenti.

