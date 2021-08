Urbino, Green pass obbligatorio all'Università. Lettera del rettore, controlli a campione

URBINO - Anche l’Università di Urbino adotterà le misure previste dal Governo e dal Ministero Università e Ricerca del 7 agosto per contenere la diffusione ed il contenimento del Coronavirus e consentire la ripresa delle attività accademiche in sicurezza. Per il Prorettore alla didattica e alla comunicazione, professor Giovanni Boccia Artieri «l’introduzione del Green pass per il personale universitario e per le studentesse e gli studenti rappresenta un modo per riprendere in sicurezza la vita della comunità universitaria e costituisce un invito alla vaccinazione a tutela di sé stessi e del prossimo».





Il ritorno dell’università in presenza come luogo di incontro e di confronto è un valore insostituibile dell’esperienza formativa e costituisce l’essenza stessa dell’università. «Per questo come Università di Urbino Carlo Bo – insiste Giovanni Boccia Artieri - siamo pronti a riaprire in sicurezza per tutta la nostra comunità gli spazi di lavoro e formazione. Allo stesso tempo, a partire dall’esperienza fatta in questo anno e mezzo, abbiamo predisposto una serie di misure e di servizi validi per l’intera durata del percorso formativo, anche al di là dell’emergenza sanitaria, e dedicati ad alcune specifiche categorie di studentesse e studenti impossibilitati a frequentare le lezioni. Aspettiamo quindi – conclude il prorettore alla Didattica e alla Comunicazione - di incontrare le nostre studentesse e i nostri studenti a settembre per un nuovo anno accademico». Il D.L. 6 agosto, n. 111, con il quale sono state dettate nuove disposizioni in vista dell’avvio del prossimo Anno Accademico alla luce del nuovo contesto del quadro epidemiologico e dell’andamento del piano vaccinale , e la seguente Circolare MUR del 7 agosto scorso hanno affermato il principio dello svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari.



«A tal fine, il nostro Ateneo – spiega il rettore Giorgio Calcagnini - adotta le misure di sicurezza previste dal Protocollo di gestione degli adempimenti da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus “Sars CoV” 2 nelle strutture dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Il Decreto Legge ha inoltre introdotto le seguenti importanti novità: dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 gli studenti universitari devono essere in possesso della certificazione verde Covid-19 per la partecipazione alle attività didattiche e curriculari in presenza; l’obbligo del possesso della certificazione verde Covid–19 non si applica agli studenti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute; le verifiche nei confronti degli studenti universitari in relazione al possesso della certificazione verde Covid-19 avvengono a campione e secondo modalità individuate dall’Ateneo. Tutte le comunicazioni che riguardano la certificazione verde, le lezioni, gli esami e le sessioni di tesi – continua e conclude il Rettore - verranno riportate nella pagina https://www.uniurb.it/coronavirus. L’Ateneo di Urbino sta organizzando il progressivo ritorno in aula di tutta la comunità universitaria, che deve sentirsi coinvolta in uno sforzo collettivo per frequentare l’Università in sicurezza».

