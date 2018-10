Nuova raffica di controlli per la notte degli studenti: sanzioni e patenti ritirate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Nuovo servizio congiunto di ordine pubblico nella tarda serata di giovedì. Vigilata piazza della Repubblica, dove era in atto uno spettacolo, e le vie del centro traboccanti di giovani, molti dei quali provenienti da fuori provincia. Le forze di polizia hanno fatto rispettare le ordinanze comunali, in particolare per ciò che riguarda il consumo di sostanze alcoliche, gli intrattenimenti, la musica nei locali e la guida sotto l’effetto dell’alcool. Sono state controllate 55 persone, 20 veicoli e 3 esercizi pubblici. Contestate 9 violazioni previste dall’art. 34 bis sul divieto di consumo di sostanze alcoliche, ritirate dalla polizia stradale 5 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sono stati fatti affiggere all’interno dei locali avvisi sugli obblighi previsti dal regolamento comunale in tema di consumo di alcolici. A tale riguardo si evidenzia una tendenza all’abuso di alcolici soprattutto da parte di giovani.La Municipale ha proceduto al controllo di un esercizio commerciale con annessa area scoperta, dove c’erano un dje un impianto stereocon due casse esterne che emetteva no musica ad alto volume. Al titolare, che non aveva richiesto autorizzazione in deroga per le attività musicali all’aperto, è stato contestato l’art. 24 del regolamento di Polizia Urbana.