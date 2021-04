Dieci contagi in Medicina,gli altri pazienti sotto controllo. Al pronto soccorso 9 positivi. Foschi all'Asur: «Serve più personale»

URBINO - «Mercoledì 31 marzo, 4 persone ricoverate in Medicina sono risultate positive al tampone nonostante fossero sempre state negative agli screening» rivela l’assessore Elisabetta Foschi. I contagi, nella serata di ieri, sarebbero saliti a 10.

«Il personale operativo nel reparto era vaccinato - continua -. Quanto accaduto ha inevitabilmente comportato una immediata riorganizzazione interna, per mantenere una Medicina pulita si è ricavato un nuovo reparto negli spazi di pediatria tenuti liberi da diverso tempo». Un primo contagio, come aveva riportato il Corriere Adriatico, si era verificato nell’ospedale no covid in Chirurgia a metà marzo. «Gli altri degenti di Medicina sono risultati negativi ma vengono sottoposti regolarmente a tampone» continua Foschi. Occorrerà attendere 14 giorni. Ai 4 positivi (in attesa di trasferimento) si sono aggiunti ad altri 9 positivi arrivati in pronto soccorso (giovani e in situazioni piuttosto critiche) spostati ieri mattina in strutture covid (7 al Marche Nord). Da qui l’appello della Foschi all’Asur regionale: «Occorre rimpinguare il personale dell’ospedale. Ci sono graduatorie attive alle quali attingere, siamo in emergenza e si deve oltre la burocrazia. Da un anno ci si trova a chiedere il triplo del lavoro agli stessi operatori impegnati in turni infiniti. Ci sono privati che a novembre scorso avevano dato la disponibilità alla Giunta regionale ad ospitare i pazienti covid: si acceleri».



© RIPRODUZIONE RISERVATA