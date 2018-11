Cane precipita in un pozzo I vigili si calano dentro e riescono a portarlo in salvo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Era a caccia con il suo padrone quando, in un attimo, è finito all'interno di un pozzo. Attimi di apprensione per un cane da caccia, un setter, precipitato in un pozzo. L'animale, fortuntamente, nella caduta non ha urtato le pareti ed è finito dritto per dritto in acqua. Lì, ha cominciato a nuotare, a tenersi a galla, fino a quando i vigili del fuoco di Urbino, avvisati via telefono dal padrone, sono riusciti a intervenire sul posto e a salvarlo. La squadra dei vigili del fuoco, con ammirevole preparazione, si sono calati all'interno del pozzo e, dopo aver imbragato il cane, lo hanno riportato in superficie sano e salvo.