Colto da malore in auto Con lui la figlia di 10 anni Soccorso in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Malore in montagna. Un 50enne, appena sceso dalla vettura che stava guidando, si è sentito male, è sbiancato, tremava, cosciente ma non troppo lucido, spaventatissimo. La figlia di circa 10 anni, con lui in auto, era atterrita ma costantemente reattiva e sempre sotto la responsabilità del capannello di persone del posto accorse alla richiesta d'aiuto dell'uomo. L'uomo è stato poi soccorso in eliambulanza, anche per velocizzare l'intervento e il trasporto. Fortunatamente l'uomo si è successivamente ripreso e, una volta raggiunto l'ospedale, i primi responsi sono stati significativamente positivi.