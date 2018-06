Cade in sella allo scooter grave ragazza di 17 anni soccorsa in eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Ha riportato un grave trauma facciale, ma non è in pericolo di vita. E’ stata soccorsa dall’eliambulanza e trasferita all’ospedale di Torrette di Ancona. La brutta avventura è capitata ieri pomeriggioad una 17enne di Urbino. Sbalzata dallo scooter, per causa in via di accertamento da parte della pattuglia della polizia stradale di Urbino , è finita rovinosamente sull’asfalto della vecchia Flaminia, in località Calmazzo, al confine tra i Comuni di Fossombrone e Fermignano. La ragazzina ha perso all’improvviso il controllo del mezzo ma non si sa se per un ostacolo improvviso sulla carreggiata o una distrazione. Non si esclude, sempre nel campo delle ipotesi, che le possa essere stato determinante lo stato di deterioramento del manto stradale, una buca improvvisa e non vista. Non sono però stati coinvolti altri mezzi. La giovane ha battuto violentemente il viso riportando gravi ferite.E’ stato un autista di un pullman di linea che stava trasportando dei passeggeri a Urbino a dare l’allarme. Appena ha scorto la giovanissima sulla strada ha bloccato il mezzo. E’ sceso per rendersi conto di quanto era successo e si è subito preoccupato di telefonare per i soccorsi. Sono intervenuti il 118 e gli uomini della polizia stradale di Urbino. E’ stata allertata l’eliambulanza che ha provveduto al trasferimento ad Ancona