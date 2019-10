Crede che la moglie utilizzi la sua carta di credito ma a "strisciare" erano i ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANIA - No, non era sua moglie a strisciare. La carta di credito gli era stata rubata, insieme al portafogli, dall’auto parcheggiata a Urbania. E qualcuno, adesso, la stava utilizzando allegramente nei negozi del centro durantino. Dalla denuncia di un cittadino del posto, i carabinieri della Compagnia di Urbino ieri notte hanno tratto in arresto per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito due giovani, uno italiano e l’altro macedone, rispettivamente di 32 e 28 anni con precedenti specifici. I militari della Stazione di Urbania hanno seguito le tracce dei malviventi nelle vie percorse per effettuare gli acquisti con le carte di credito. I due, alla vista dei carabinieri, hanno tentato di disfarsi di un porta documenti e di gettare via la refurtiva ma sono stati prontamente bloccati. Le serrate attività di indagine dei militari venivano oltretutto finalizzate all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali interessati dall’azione criminosa portata avanti dai due uomini. Gli arrestati, giudicati ieri mattina con rito direttissimo presso il Tribunale di Urbino, sono stati tradotti rispettivamente nella casa circondariale di Villa Fastiggi e agli arresti domiciliari. Il servizio condotto dalla Compagnia Carabinieri di Urbino rientra nel quadro delle attività di contrasto ai reati predatori.