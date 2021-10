Pesaro, l'appello di Ippaso: «Piadamarina, nel bando maggior punteggio per chi c’era»

PESARO «Mi auguro che Piadamarina torni a vivere, continueremo a batterci. Il bando? Sì, ma con maggiore punteggio per chi c’era già». Il segretario comunale della Confcommercio Davide Ippaso, principale promotore della petizione per salvare “Piadamarina”, con 1.000 firme raccolte in una giornata, commenta così le notizie emerse dalla commissione Attività Economiche, dove è stato esaminato in maniera approfondita con i tecnici il caso del chiosco situato lungo il molo di levante, che presto dovrà essere rimosso a seguito di un’ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale.

La strada, attraverso un’interlocuzione tra Comune e Autorità di Sistema Portuale, sarà quella di un bando pubblico, al quale tutti i soggetti interessati potranno partecipare, per la revisione di un’attività commerciale in zona porto. «L’idea del bando può andare bene . dice Ippaso - ma con certi requisiti. Nella Bolkestein, per le gare delle concessioni balneari, è stato riconosciuto un diritto pregresso per chi già lavorava nelle stesse attività. Ecco, lo stesso dovrebbe essere fatto per il bando del chiosco in zona porto. Su un punteggio di 100 punti, riconoscerne almeno 40 per l’attività pregressa, garantendo così il diritto al lavoro a chi è stato esautorato, dopo 16 anni».



«Noi come associazione - continua Ippaso - abbiamo fatto ciò che era giusto, difficilmente andiamo a tutelare una situazione abusiva, come non lo è Piadamarina, ma tuteliamo un’attività nel momento in cui rileviamo incongruenze che ledono la stessa attività. Mi auguro che Piadamarina torni ad essere lì, perchè ormai quell’attività faceva parte del nostro porto. E ci muoveremo in tutti i canali possibili affinchè questo possa avvenire».

Nel corso della Nona Commissione, i tecnici hanno ricostruito i passaggi autorizzativi in base all’evoluzione del quadro normativo. Dal 2004 in poi, la Capitaneria di Porto, con un parere dell’Avvocatura di Stato che le dava il il potere esclusivo di emettere le concessioni-autorizzazioni necessarie per esercitare un’attività economiche nel territorio demaniale-portuale, ha emesso la concessione a favore di Piadamarina, stagionale e con manufatto removibile. Il Comune ha espresso sempre parere negativo. Nel 2017 a seguito dei vari interventi normativi-regolamentari, il Comune è diventato competente per gli adempimenti del Suap previo rilascio concessione da parte dell’Autorità Portuale di Ancona.

