Nuova scossa di Magnitudo 3.7: le Marche continuano a tremare

ANCONA - Non si ferma lo sciame sismico che da settimane sta colpendo le Marche, con scosse che si originano in mare ad una trentina di km al largo, a cavallo tra le province di Ancona e Pesaro-Urbino. Questa mattina alle 6.30 è stata avvertita dalla popolazione una scossa di terremoto di magnitudo 3.7, seguita da altre tre scosse di magnitudo 2.5, 2.6 e 2.1. Epicentro sempre quello che dal 9 novembre preoccupa le Marche: in mare, davanti alla costa pesarese a 9 km di profondità.