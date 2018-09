Profonda crepa sulla strada con perdita d'acqua: allarme vicino alla voragine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRE ROVERESCHE - «Lungo via Leopardi a Orciano, si tratta della strada che prosegue dopo l’area in cui si è verificata la voragine, l’asfalto appena rifatto dopo i lavori per il nuovo acquedotto mostra una crepa dalla quale tracima acqua. Cosa sta succedendo?». L’allarme improvviso, nel pomeriggio di ieri, è scattato repentino dopo che un forte temporale si era appena abbattuto nella zona. Immediato l’intervento del comandante della polizia locale Milena Orlandi che ha ringraziato «per la segnalazione tempestiva. Dopo essere intervenuti con l’ ufficio tecnico comunale abbiamo provveduto a segnalare l’accaduto alla Provincia, ente proprietario della strada ed a Marche Multiservizi ente realizzatore del nuovo tratto di acquedotto. Hanno garantito un intervento tempestivo».La comandante ha poi commentato al telefono: «Ci siamo preoccupati di predisporre la segnaletica opportuna. Si tratta di stabilire cosa è realmente successo. Con il trascorrere dei minuti il fenomeno sembra si stia ridimensionando. Potrebbe essere stato provocato da un tombino che si è otturato. Si tratta di una semplice ipotesi. Comunque sia serve un sopralluogo tecnico per stabilire il quadro esatto della situazione». Un primo sopralluogo è avvenuto tempestivamente già nel pomeriggio di ieri, nel punto della perdita sono arrivati personale e mezzi sia della Provincia che di Marche Multiservizi. Tutta la comunicazione pubblica si è sviluppata attraverso la pagina cittadina Facebook dal titolo “Tr Forum” che ha svolto un ruolo prezioso. All’insegna del motto “meglio prevenire che correre ai ripari quando potrebbe essere troppo tardi” il tam tam cittadino ha ottenuto l’effetto sperato mobilitando un po’ tutti. Nelle prossime ore si saprà cosa è veramente successo. Si spera che tutto possa rientrare quanto prima.I trascorsi hanno insegnato che non bisogna mai tralasciare nessun segnale anomalo della sede stradale.