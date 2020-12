Terre Roveresche, modulo abitativo abbandonato. Doveva essere per la Protezione civile, ora è un immondezzaio

TERRE ROVERESCHE - Ha lasciato tutti quanti di stucco la diretta FB di Andrea Mei che è andato a verificare in quale stato sia un modulo abitativo, sicuramente riservato alla Protezione Civile, nel Municipio di San Giorgio di Pesaro. Definirlo in uno stato di abbandono è dir poco. In verità appare tutto quanto deplorevole. Chiunque vi può accedere.

All’interno non si sa bene cosa si trovi. Una sorta di immondezzaio per certi versi anche pericoloso nel caso in cui siano dei ragazzini ad approfittare della porta aperta. I commenti non si sono fatti attendere. Marco Gasparini, già responsabile del gruppo di Protezione Civile nell’ex Comune di Orciano, sottolinea che magari poteva essere utile per l’intero territorio di Terre Roveresche magari come distaccamento per depositarvi un minimo di materiale di primo utilizzo per eventuali emergenze. Ma in tema di Protezione Civile lo stesso Gasparini rimarca che ancora attende risposte dal Comune dopo le rassicurazioni che erano state fatte in campagna elettorale prima dell’insediamento degli amministratori attualmente in carica. C’è chi si rammarica perché si cerca di far finta di niente. In verità si tratta di una realtà che nessuno poteva immaginare. Per Daniele Cesaroni il container in oggetto, è un vecchio modulo abitativo della Protezione Civile. Fino ad un paio di settimane fa è stato chiuso a chiave e aperto per farlo visionare ai rappresentanti della Protezione Civile di Montefelcino. Lo stesso assicura di averlo chiuso bene ma qualcuno evidentemente lo ha aperto. Tra le tante considerazioni una vale su tutte. Il sindaco o chi per lui avrà già avuto modo di fare il punto della situazione. Per vedere se il modulo può essere recuperato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA