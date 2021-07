Tavullia, conto alla rovescia per il Yellow Park dedicato a Valentino Rossi. Ecco dove aprirà

TAVULLIA Lo zainetto ufficiale e dedicato è già in vendita sul sito Vr46.com. A breve, già forse entro agosto, il Yellow Park, parco a tema dedicato a Valentino Rossi, aprirà i battenti al pubblico. Sarà a due passi dal quartier generale giallo di Tavullia, ovvero il palazzo storico che comprende il ristorante “Da Rossi” e il Fan Club. L’area individuata, infatti, è quella verde pubblica di via Iginio Balducci, strada che costeggia inizialmente lo Store Vr46. Un cuore giallo, sempre più grande, nel cuore di Tavullia. Il progetto iniziale, annunciato e presentato l’anno scorso, complice la pandemia, vedrà la luce forse leggermente ridimensionato ma non per questo carico di appeal per appassionati di moto e tifosi di Rossi.





Stretto riserbo dal Comune mentre circola da qualche giorno una locandina del Fan Club (questa che vedete a lato) che preannuncia il prossimo “new opening”. All’interno dello Yellow Park è stata prevista una pista che percorre tutta la lunghezza del parco con giochi, richiami, aneddoti e immagini alla carriera di Valentino Rossi. Il progetto, mirato dal punto di vista turistico anche e soprattutto per i più giovani, è stato finanziato dal Fan Club di Valentino Rossi e dal Comune di Tavullia. Come già annunciato lo scorso settembre, prima che le operazioni venissero rimandante causa pandemia, potrebbe trovare spazio al suo interno anche un simbolo mai dimenticato del primissimo Valentino Rossi: il pollo Osvaldo. Intanto continuano le vacanze di Valentino sulla costa croata, tra yacht ed escursioni in bicicletta, locali esclusivi e spiagge deserte, divertimento e riflessioni sul presente e futuro in compagnia della fidanzata Francesca e degli amici storici con relative consorti.

